Hij is nog niet weg, maar Kamer bedankt De Jonge alvast voor ministerschap

Zorg blijft crisisdos­sier voor nieuwe kabinet: personeels­ge­brek is gigantisch

In het oog van de zoveelste coronastorm is een week vooruitkijken al lastig, toch doet het kabinet-Rutte IV in de zorgparagraaf van het coalitieakkoord een moedige poging om jaren vooruit te kijken. De zorg van de toekomst moet pandemieproof zijn, maar ook minder duur. Tot afgrijzen van de oppositie.

15 december