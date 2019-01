‘Hoe dom kun je zijn?’ Timmermans haalt fel uit naar president Trump

Trump is de eerste Amerikaanse president in de naoorlogse geschiedenis die oprecht schijnt te denken dat een verdeeld en zwak Europa beter voor de Verenigde Staten is dan een verenigd en sterk Europa, sprak Timmermans op het PvdA-congres in Den Bosch.



,,In die zin heeft hij dezelfde agenda als de Russische president: wij worden er beter van als de Europeanen zwak en verdeeld zijn. Ik geloof niet in dat soort tegenstelling.’’ Timmermans benadrukte de noodzaak van Europese samenwerking om problemen te kunnen aanpakken, van klimaatverandering en immigratie en de ‘uitdagingen’ uit onder meer de VS, Rusland en China.