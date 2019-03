Provincies slapend rijk door opcenten, maar hoe lang nog?

De opbrengst van provinciale belastingen is de afgelopen tien jaar met bijna 20 procent toegenomen tot ruim 1,6 miljard euro. Zelfs provincies die de tarieven in het afgelopen decennium hebben verlaagd hielden meer geld over, omdat er meer en zwaardere auto's de weg op zijn gegaan. De groei van het aantal elektrische auto's (die niet bijdragen aan de provinciekas), gooit echter roet in het eten.