Hoe Lodewijk Asscher omging met de ‘moeder aller nederlagen’

Als Lodewijk Asscher 8 jaar is, trouwt zijn achternicht in de Portugese Synagoge aan het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam met een sefardische jood uit Canada. De kaarsen branden, de sfeer is magisch. Asscher draagt de blauw-witte keppel van de Liberaal Joodse gemeente in Den Haag, de stad waar hij dan woont.



Op de kansel staat de rabbijn. Zijn woorden klateren neer. Hij is blij dat het geen gemengd huwelijk is, want joden die kiezen voor een gemengd huwelijk ondermijnen het joodse volk en geloof ‘en maken daarmee dus het werk van Hitler af’.