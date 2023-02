Hoe Rutte onbedoeld BBB in de kaart speelt

Ziekenhui­zen oneens over kinderhart­chi­rur­gie, minister aan zet

De academische ziekenhuizen kunnen het niet eens worden over een gezamenlijk advies over de concentratie van kinderhartchirurgie. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) had ze om een advies gevraagd, maar de ziekenhuizen zeggen dat ze geen goed zicht hebben ‘op de daadwerkelijke effecten op de overige zorg’.