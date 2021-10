Hoe Sigrid Kaag PvdA en GroenLinks van de tennisbaan sloeg

commentaar De kiezer is een halfjaar genegeerd

30 september Het nieuws dat de huidige regeringscoalitie mogelijk toch een doorstart zou krijgen zoemde woensdagavond nog niet rond, of op sociale media werd D66-leider Sigrid Kaag al de grond in geboord. Een ‘ruggengraat van papier-maché’ was nog een van de vriendelijkste typeringen.