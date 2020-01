Hoekstra: ambtenaren Belastingdienst niet strafrechtelijk over de schreef

Hoekstra: ,,Er zijn geen aanwijzingen dat er strafrechtelijk iets verkeerd is gegaan, maar de Tweede Kamer wil weten wat er gebeurd is. Dus komen er twee vertrouwenspersonen waar mensen aan de bel kunnen trekken.”

Daarnaast komt er volgens de minister van Financiën geen grote reorganisatie voor de 30.000 mensen die bij Belastingdienst werken. Vooral de ambtelijke aansturing in de top verandert, aldus Hoekstra.

Niet via de media

CDA‘er Hoekstra wil afzonderlijke personeelsgesprekken met betrokken ambtenaren bij de toeslagen-rel niet via de media voeren, zei hij ook in Buitenhof. Verder weigerde hij in te gaan op het gerucht dat een vertrekkende topambtenaar bij de fiscus alweer in de race is voor een baan bij de gemeente Den Haag. Veel ouders en politici vinden het onverteerbaar dat hij en andere verantwoordelijken in hun ogen wegkomen met hun daden.

Wat betreft de toekomstige politieke aansturing van de opgesplitste onderdelen van de fiscus zei Hoekstra dat hij en de premier morgen met de coalitieleiders in gesprek gaan over de invulling daarvan. Dat kan door een of meerdere staatssecretarissen gebeuren.

Geduld hebben

Specifieker wil de bewindsman nu nog niet zijn over wie de vertrokken staatssecretaris Menno Snel (D66) gaat ofwel gaan opvolgen. ,,U moet echt even geduld hebben.” De naam van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, expert op het dossier van de Belastingdienst, wordt genoemd. Het is onduidelijk of Omtzigt zelf wel wil.