Hoekstra geen kandidaat voor CDA-leiderschap

Hoekstra zegt ‘voor de kerst eigenlijk al’ te hebben geconcludeerd dat het partijleiderschap niets voor hem is. Hij bleef wel nog even dubben, maar gaf de partijtop al eerder te kennen dat ‘ze rekening moesten houden met dat ik het niet zou doen’. Het lijkt erop dat Hoekstra sowieso niet op de kandidatenlijst wil voor de Tweede Kamer: ,,Dat ligt niet onmiddellijk voor de hand.”

,,De baan die ik nu heb is de mooiste baan die ik ooit gehad heb", zegt Hoekstra over het ministerschap. ,,Het type rol dat ik nu heb is toch wat anders dan partijleider zijn van het CDA, met een volksvertegenwoordigende verantwoordelijkheid en met alles wat daarbij komt kijken. Een partijleider is iets anders dan een minister, verschillende rollen vragen andere dingen.”