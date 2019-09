Hoekstra krijgt 't geld niet op

Interview Kajsa Ollongren: Ik heb ook gewoon een privéleven

15 september Over een premierschap wil minister Kajsa Ollongren (52) nog niet serieus nadenken, maar dat het belangrijk is dat die functie eens door een vrouw wordt vervuld, daarover laat ze geen misverstand bestaan. ,,Op een groepsfoto met Angela Merkel zie je meteen wie de baas is: zij.’’