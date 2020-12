Hoekstra met zoon naar Catshuis: straks afzwemmen voor diploma C

Hoe ‘onbeschre­ven blad’ Tamara van Ark opklom naar plek 2 op de lijst van de VVD

Tamara van Ark past in het rijtje ministers Hugo de Jonge, Carola Schouten, Wouter Koolmees en Cora van Nieuwenhuizen. De gemene deler is de Rotterdamse regio. Hugo de Jonge is de bekendste. Niet alleen door zijn persconferenties in coronatijd, hij is ook de man met die schoenen. Van Ark is minder flamboyant, maar is wel opgeklommen tot de nummer twee van de VVD. Het begon allemaal in Nieuwerkerk aan den IJssel.