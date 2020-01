Hoekstra: Opvolger Menno Snel binnen een maand bekend

Volgens Haagse bronnen liggen er verschillende scenario’s op tafel om de dienst beter te laten functioneren. Zo is er een optie om niet één maar twee staatssecretarissen aan te stellen, zodat het loodzware takenpakket van de staatssecretaris over twee personen kan worden verdeeld. Betrokkenen benadrukken echter dat dit slechts één van de denkrichtingen is en dat de overpeinzingen nog niet ver gevorderd zijn. Een andere oplossing zou kunnen zijn om een extra directeur-generaal aan te stellen, om zodoende de ambtelijke top te versterken.

Ingewikkeld

Hoekstra vindt het ‘ingewikkeld’ om op de Haagse geruchtenstroom in te gaan. Wel stelt hij dat het belangrijk is eerst te kijken naar de structuur van de dienst, voordat naar invulling van de vacature wordt gekeken. Snel is immers de derde staatssecretaris die door problemen bij de Belastingdienst in het nauw kwam: ook VVD’ers Frans Weekers en Eric Wiebes lagen in het vorige kabinet voortdurend onder vuur. Hoekstra: ,,Als je de film langer terugdraait, moet je de vraag stellen of we het goed georganiseerd hebben. Kunnen we op deze manier verder?”