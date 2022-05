Hoekstra over Poetin-speech: ‘Fabeltjes om Russen bos in te sturen’

Poetin legde, ter ere van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog, de schuld van de invasie andermaal bij Oekraïne. In bekende retoriek zei hij dat fascisme en nazisme aan de macht zouden zijn in Oekraïne met steun van het Westen. En dat Rusland daarom geen andere keus had dan de bevolking te ‘bevrijden’.

Hoekstra: ,,Het Westen zou hem tot de invasie hebben gedwongen, zei hij deze ochtend. Het is een volstrekt ongeloofwaardige poging tot het fabriceren van een voorwendsel, en het vervalsen van de geschiedenis."

De minister sprak in zijn eigen speech, op de Dag van Europa, andermaal van een onterechte inval. ,,De realiteit is dat Rusland een volstrekt ongerechtvaardigde oorlog voert tegen een onschuldig land.”

Hoekstra ziet in de oorlog een voorbeeld dat er een botsing gaande is tussen ‘democratie en autocratie’. ,,Laten we eerlijk zijn: het is een wake-up in slow motion geworden.”

Volledig scherm Poetin met een portret van zijn vader, een oorlogsveteraan. © REUTERS De minister noemt als ‘signalen’ in de ‘afgelopen jaren’ de ‘inval in Georgië’ en de ‘annexatie van de Krim’. ,,Het stapsgewijs minder worden van het aantal democratieën in de wereld. De steeds relativerende taal van autoritaire leiders over individuele vrijheden. Jaar op jaar, de rapportages over hoe de media op allerlei plekken weer verder onder druk zijn komen te staan. China, dat zich steeds assertiever toont richting de landen in de Indo-pacific, maar ook richting de Verenigde Staten en Europa. Te lang hebben we willen geloven dat landen als Rusland nu eenmaal in een overgangsfase zitten.”

Quote Je moet er niet aan denken dat de huidige sanctiepak­ket­ten niet mogelijk waren geweest door een blokkade van een enkele lidstaat Wopke Hoekstra, Minister van Buitenlandse Zaken Volgens Hoekstra moet Europa zich weren door ‘slagkracht’ te vergroten. Investeren in Defensie is één aspect, maar ook politieke overeenstemming noemt hij, bijvoorbeeld als het gaat om mensenrechten en waarden. ,,Defensie alleen zal Europa niet beschermen. Alleen een geopolitiek Europa kan Rusland in toom houden. En alleen een geopolitiek Europa is opgewassen tegen een economische grootmacht als China.”

Zo wil Nederland af van het vetorecht dat EU-lidstaten hebben, bijvoorbeeld als het gaat om mensenrechtenverklaringen. Nu nog kan één lidstaat op dat vlak een voorstel met een veto tegenhouden. ,,Als we de EU tanden willen geven, moeten we ook sneller en proactiever besluiten kunnen nemen. Te vaak hobbelen we achter ontwikkelingen aan, omdat het tijd kost unaniem een besluit te nemen. Of doordat het simpelweg niet lukt. Daarom moet Europa af van het vetorecht op sancties en mensenrechtenverklaringen. Want je moet er niet aan denken dat de huidige sanctiepakketten niet mogelijk waren geweest door een blokkade van een enkele lidstaat.”

