Hoekstra: programma PVV geen aanbeveling om samen te werken

CDA-leider Wopke Hoekstra ziet het niet gebeuren dat zijn partij in zee gaat met de PVV van Geert Wilders. Het nieuwe verkiezingsprogramma van de PVV is ‘geen aanbeveling om vervolgens samen op weg te gaan’, zei Hoekstra in WNL op Zondag. ,,Ik vind sowieso dat het CDA alleen kan regeren met partijen die de rechtstaat serieus nemen en ten volle onderschrijven.”