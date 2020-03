Hoekstra toont berouw na Europese kritiek: ‘We waren te weinig empathisch’

Commentaar Nu wreekt zich we de zorg te ‘lean and mean’ hebben gemaakt

10:09 Het gevaar van het coronavirus is te laat onderkend. In januari dacht de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nog dat het virus niet makkelijk oversprong van mens op mens. Het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) zei begin dit jaar nog dat de kans klein was dat het virus Europa zou bereiken. Op 2 maart werd het risico op besmetting in Europa verhoogd naar 'matig tot hoog'.