Hoekstra voor bliksembezoek naar Kiev en zwaar geraakte voorstad

Hoekstra is maandagavond na zijn speech in Maastricht, die goeddeels ging over de oorlog, naar Polen gereisd. Van daar gaat hij per trein naar Kiev. Vanavond reist hij terug.



Hoekstra is de eerste Nederlandse minister die naar Kiev reist sinds het uitbreken van de oorlog. De minister bezocht vanochtend Irpin, een voorstad van Kiev die zwaar is getroffen. ‘De dramatische verwoesting getuigt van de impact die de oorlog heeft op het leven van de mannen, vrouwen en kinderen die hier wonen. Dit kan niet onbestraft blijven. Nederland zet zich in voor waarheidsvinding & gerechtigheid’, zegt hij daarover op Twitter.



Premier Mark Rutte spreekt donderdag het Oekraïense parlement toe via een videoverbinding. Hij werd daartoe uitgenodigd door Zelenski, die op zijn beurt in maart onze Tweede Kamer toesprak.