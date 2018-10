Hoekstra wil staatsschuld veel verder omlaag brengen

Kamer wil debat over 'agressieve en schaamtelo­ze' hackpoging Rusland

16:21 De Tweede Kamer is niet te spreken over de Russische poging tot een hackaanval op de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag. Alle partijen willen nog voor het herfstreces een debat over de kwestie. De coalitiepartijen roepen op tot extra sancties tegen Rusland.