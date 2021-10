Hoekstra ziet nieuwe pot geld om te investeren met toekomstig kabinet niet zitten: ‘Romantisch idee’

Formatie: VVD wil tientallen miljarden lenen, Kamer ziet nodeloos Sinter­klaas­spel­le­tje

6 oktober Als het aan de VVD ligt krijgt het nieuwe kabinet straks ‘tientallen’ miljarden te besteden, die we als land moeten gaan lenen, om ‘grote problemen’ op te lossen. Maar in de Tweede Kamer is nog weinig enthousiasme over het plan om ‘voor Sinterklaas te gaan spelen’.