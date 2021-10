Hoge energieprijzen: Brussel speelt bal terug naar lidstaten

Brussel, begin vorige week gevraagd om een analyse van de oorzaken van de energiecrisis en voorstellen voor oplossingen, legt daarmee de bal terug bij de lidstaten. Zij kunnen hun meest kwetsbare huishoudens bijstaan met inkomenstoeslagen, vouchers of een eenmalige betaling, een tijdelijke verlaging van de energiebelasting, uitstel van betaling van hun energierekening of hulp om te voorkomen dat ze bij wanbetaling worden afgesloten.



Binnen de Europese staatssteun- en concurrentieregels kunnen ze ook hun MKB een reddende hand toesteken. Geld kan geen probleem zijn, want de handel in emissierechten bracht de lidstaten de eerste negen maanden van dit jaar maar liefst 10,8 miljard extra op. Het gaat sowieso maar om een periode van zes maanden, want komend voorjaar – aldus EU-commissaris van energie Kadri Simson vanmiddag - gaan de prijzen weer dalen, zij het niet helemaal tot het niveau van vroeger.