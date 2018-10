Hogere energiebelasting leidt tot niks

Twee weken na Prinsjesdag blijken de toen gepresenteerde koopkrachtplaatjes al flink vertekend. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft berekend dat lagere inkomens veel harder worden getroffen door de verhoging van de energiebelasting dan twee weken geleden nog verteld werd. Gingen lagere inkomens er in de modellen van toen in doorsnee nog 1,0 procent op vooruit, dat blijkt nu 0,8 procent.



Op papier gaat het om slechts tienden van procenten minder, maar in een tijd dat ook veel gemeenten aankondigen hun lasten voor volgend jaar weer omhoog te gooien, zal er voor veel mensen weinig van de voorgespiegelde koopkrachtverbetering overblijven. Daarnaast blijkt uit de aangepaste koopkrachtplaatjes dat er vooraf onvoldoende wordt nagedacht over de gevolgen van energiemaatregelen. Boosdoener is de belastingkorting die elk huishouden krijgt op zijn energierekening. Die bedraagt dit jaar nog 308,54 euro. De reden waarom die korting ooit is doorgevoerd, is dat een deel van het energieverbruik wordt gezien als basisbehoefte. Dat is het natuurlijk ook. Mensen moeten hun huis kunnen verwarmen en kunnen koken. Juist lagere inkomens hebben baat bij die korting. Voor volgend jaar gaat die korting echter met 51 euro omlaag, waardoor mensen hun energierekening navenant hoger zien worden. Je hoeft niet lang gestudeerd te hebben om te begrijpen dat dan ook juist lagere inkomens daar relatief harder door worden getroffen.



En de verlaging van de korting op de energiebelasting staat niet op zichzelf. Vorige week bleek uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen om te voldoen aan de klimaatafspraken waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd, duurder dreigen uit te vallen dan gedacht. Bovendien dreigen de kosten extra hard neer te komen bij mensen met een huis, die allerlei dure aanpassingen moeten doen. Daarnaast wordt volgend jaar gas duurder en elektriciteit goedkoper om mensen te stimuleren over te stappen op andere energiebronnen. Dan is het bizar dat het kabinet ook nog voor iedereen de energiebelasting verhoogt. Dat jaagt mensen alleen nog meer op kosten, zonder dat het iets bijdraagt aan de gewenste vergroening.