Hogere energierekening gecompenseerd met ruim 400 euro per huishouden

Het gaat om 2,7 miljard euro compensatie voor huishoudens en 500 miljoen euro voor het mkb. Daarmee trekt het kabinet in totaal 3,2 miljard euro uit. Volgens Yeşilgöz kiest het kabinet er bewust voor om de elektriciteitstarieven te verlagen en níet de gasprijs. ,,We zien dat er ook een enorme stijging is van de elektriciteitstarieven, want die tarieven zijn gekoppeld aan de gasprijs’’, zegt ze. ,,Als je naar de berekeningen kijkt, maakt het niet veel uit of je op gas of op elektriciteit gaat zitten. Maar we helpen wél de kleine ondernemers die veel elektriciteit gebruiken. Voor huishoudens maakt het niet veel uit.’’