Homo mag straks sneller bloed geven

Spoeddebat lek-affaire: lekkende CDA-fractie­voor­zit­ter blijft voorlopig zitten

11:56 CDA-fractievoorzitter Christine Eskes, die heeft opgebiecht te hebben gelekt, is voorlopig niet van plan om op te stappen als raadslid. Dat vertelde ze aan het begin van het spoeddebat over de Rotterdamse lek-affaire. Maar ze gaat geen vragen beantwoorden over haar aandeel in de kwestie, voegde ze toe.