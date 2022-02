Homogenezer riskeert jaar celstraf of hoge boete

Homogenezers riskeren een gevangenisstraf van een jaar of een geldboete van 22.500 euro. Dat staat in een initiatiefwetsvoorstel dat regeringspartijen VVD en D66 samen met oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren hebben gemaakt.

Het voorstel kan op steun van een Kamermeerderheid rekenen, maar wordt vandaag eerst voor advies ingediend bij de Raad van State. Bij homogenezing gaat het onder andere om gebedssessies, duiveluitdrijving en om kampen waar jongeren ‘van hun seksuele geaardheid worden afgeholpen’. Het uitvoeren van dergelijke therapieën wordt strafbaar.

Een Kamermeerderheid dringt al langer aan op het strafbaar stellen van homogenezing. Het vorige kabinet twijfelde over de juridische haalbaarheid. Toenmalig minister van Justitie Ferd Grapperhaus wees erop dat strafzaken vaak lang duren en bewijs soms lastig is rond te krijgen. ,,Dus doen we het zelf maar’’, zegt VVD-Kamerlid Hatte van der Woude.

Schuldcomplex

Hoe vaak conversietherapieën - een term die vaak wordt gebruikt voor homogenezing - in Nederland voorkomen, is onduidelijk. Volgens onderzoekers voert een beperkt aantal personen en organisaties verbonden aan streng christelijke kerken dergelijke therapieën uit. Maar ook in niet-christelijke gemeenschappen gebeurt het. Homo-organisaties waarschuwen al jaren dat dergelijke therapieën ernstige gevolgen kunnen hebben voor de slachtoffers. Bijvoorbeeld omdat hen een schuldcomplex wordt aangepraat in besloten gebedssessies.

Volgens Van der Woude wordt het niet strafbaar als iemand zegt dat iemand anders zijn seksualiteit moet veranderen. ,,Het moet echt gaan om iemand die langere tijd op een indringende manier probeert iemand te veranderen. Door het onder te brengen in het strafrecht stellen we ook een norm: we willen niet dat dit gebeurt.’’

Strafbaar stellen

Vorig jaar stemden CDA en ChristenUnie nog tegen een motie om homogenezing strafbaar te stellen, net als PVV, Forum voor Democratie en SGP. Zij noemen het symboolpolitiek. Het is de derde keer in korte tijd dat hun regeringspartners VVD en D66 samen met de oppositie een wetsvoorstel aan een meerderheid helpen waar CDA en ChristenUnie tegen zijn. Eerder gebeurde dat met het schrappen van de wettelijke bedenktermijn van vijf dagen in de abortuswet en met het verstrekken van de abortuspil door de huisarts.

D66-Kamerlid Jeanet van der Laan noemt het goed nieuws dat dit wetsvoorstel er nu ligt. ,,Middeleeuwse praktijken zoals conversietherapie horen niet thuis in Nederland. Personen en organisaties die deze activiteiten aanbieden, er reclame voor maken of ze uitvoeren worden door deze wet strafbaar. Maar belangrijker: we beschermen mensen zo tegen sociale en psychische druk.’’

