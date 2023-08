Hoog in de peilingen, maar toch niet de grootste worden: hoe krijgt Omtzigt dat voor elkaar?

Ten eerste kan Omtzigt ervoor kiezen om niet in alle kieskringen mee te doen. Ons land is voor de Tweede Kamerverkiezingen opgedeeld in 20 verschillende kieskringen. Traditioneel gezien leveren politieke partijen voor iedere kieskring dezelfde lijst in, maar dat is niet verplicht. Je kunt er ook voor kiezen om niet overal op het stembiljet te verschijnen. Dan heb je dus een kleinere vijver om te vissen, maar doe je toch mee met de rest.



Voor de meeste partijen is dit logischerwijs een no go. Wil je de grootste worden, dan moeten alle kiezers op je kunnen stemmen. Voor Omtzigt kan dat daarentegen wél goed uitkomen. Stel: NSC doet straks alleen in Overijssel mee. Als tachtig procent van de mensen daar gaat stemmen, en ze dat ook nog eens állemaal op Omtzigt doen, dan nog haalt de parlementariër naar schatting slechts maximaal tien Tweede Kamerzetels. Zo houd je de groei dus in bedwang.



Nieuw Sociaal Contract zou kunnen onderzoeken in hoeveel districten het mee moet doen om genoeg stemmen te krijgen voor een bescheiden aantal Kamerzetels, maar niet té veel. Dit systeem is alleen niet waterdicht. Kiezers zijn onvoorspelbaar, en de lijsten moeten al ingeleverd zijn voor de campagne. Weet Omtzigt geen indruk te maken bij debatten of voert bijvoorbeeld BBB een fantastische campagne, dan kan de vijver waaruit de NSC kan vissen ineens toch te klein zijn. Bovendien bleek maandag meteen al dat veel Omtzigt-aanhangers teleurgesteld zijn als zij in hun kieskring niet de kans krijgen op hem te stemmen.