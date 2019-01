Hoogleraren: ‘nieuw compromis slecht voor welzijn kinderen’

KinderpardonDe coalitiepartijen in Den Haag moeten vandaag ‘hun verantwoordelijkheid nemen’ en een beslissing nemen over de toekomst van het kinderpardon. ,,Met een compromis komen waarin zo’n beslissing weer wordt uitgesteld, is slecht voor het welzijn van de kinderen waar het om gaat”, zegt neuropsycholoog Erik Scherder.

Scherder, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, stelt dat uitstellen van een beslissing ‘de ramp alleen maar groter maakt’. ,,Ik was recent bij het Armeense gezin dat al maanden in een kerk in Den Haag verblijft. Die kinderen slapen slecht en hebben zo veel stress, daar hoef je geen neuropsycholoog voor te zijn om te zien dat dat slecht voor ze is. Die schade speelt nu!”

Volledig scherm Erik Scherder © Jacqueline Haas Scherder publiceerde eind vorig jaar samen met collega’s Elianne Zijlstra en Carla van Os van de Rijksuniversiteit Groningen, de zogenoemde ‘Schadenota’. Die nota werd ondertekend door tientallen andere Nederlandse hoogleraren. In die nota wordt beschreven dat het uitzetten van in Nederland gewortelde asielkinderen ernstige schade kan opleveren voor hun ‘emotionele, sociale en fysieke ontwikkeling’. Die nota was een van de redenen waarom coalitiepartij CDA anderhalve week geleden haar mening bijstelde en nu voor een verruiming van het kinderpardon is.

Schadelijk

De vier coalitiepartijen zitten al dagenlang bij elkaar om een compromis te bereiken. Vandaag moet een oplossing worden bereikt, want morgen is er een kamerdebat over de kwestie. Scherder en collega’s stellen nu dat het de hoogleraren er niet alleen om gaat dat uitzetting schadelijk kan zijn voor de kinderen. Ook de voortdurende onzekerheid hier in Nederland en de verhuizingen van azc naar azc spelen daarin mee. ,,Die twee factoren leveren schade op aan de ontwikkeling van die kinderen. Als er nu een compromis komt waardoor een beslissing weer maanden wordt uitgesteld, dan staat hun leven nog steeds in de wacht.” De ChristenUnie pleitte onlangs voor een ‘uitzetstop’ zolang er nog geen nieuwe beslissing over het kinderpardon is genomen. ,,Dat is belangrijk, want dan ben je af van de dreiging van de directe uitzetting, maar het lost het onderliggende probleem niet op.”

CDA, D66 en ChristenUnie zijn voor verruiming van het kinderpardon, de VVD wil zich aan het regeerakkoord houden waarin staat dat er geen verruiming komt. Het kinderpardon geldt voor kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn, maar veel asielgezinnen komen er niet voor in aanmerking omdat ze, bijvoorbeeld, in die vijf jaar niet hebben meegewerkt aan hun eigen uitzetting. Staatssecretaris Harbers stelde eind vorig jaar al een commissie in die naar de Nederlandse asielprocedures moet kijken, maar die commissie komt pas in juni met een advies. Harbers wil op dat advies wachten voordat hij eventueel aanpassingen doet aan het kinderpardon.