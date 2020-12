Horrorscenario volledige lockdown werd besproken in Catshuis

Tijdelijke huurcon­trac­ten schering en inslag: ‘Bewoners verloren rechten, maar aanbod groeide niet’

8 december Bijna de helft van de nu aangeboden vrije-sectorwoningen is bestemd voor tijdelijke verhuur. Tijdelijke contracten zouden uitzondering moeten zijn en moeten zorgen voor meer aanbod van woonruimte, was het idee van minister Stef Blok in 2015. Dat is niet gelukt: huurders hebben minder rechten gekregen en het stuwde de huurprijzen omhoog.