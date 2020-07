Hugo de Jonge over CDA-strijd: ‘Ik voel geen tegenstelling tussen stad en platteland’

VIDEO Rutte: geen excuses Nederland voor slavernij­ver­le­den

1 juli Het kabinet ziet niks in Nederlandse excuses voor het slavernijverleden. Zo'n spijtbetuiging werkt alleen maar polariserend, meent premier Rutte over de wens van D66 en ChristenUnie. Ook in de Tweede Kamer is er geen meerderheid voor excuses te vinden.