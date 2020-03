Huidige coronamaatregelen ook na 6 april van kracht, kabinet prikt één nieuwe datum

Zo blijven onder meer de scholen en de horeca langer dicht. Extra maatregelen worden voorlopig niet verwacht. Hoeveel langer de maatregelen van kracht blijven, is nog onbekend. De crisiscommissie van het kabinet praat daar morgen over. Dan valt het besluit.



Dat de maatregelen verlengd zouden worden, viel uiteraard te verwachten. De druk op de intensive care-afdelingen van ziekenhuizen is immers heel groot. Volgens betrokkenen is de economische schade groot, net als het ongemak in het onderwijs, maar is de gezondheid van burgers ‘leidend’.



Er is in Den Haag wel grote tevredenheid over het afgelopen weekend. Anders dan een weekeinde eerder hielden veel meer mensen zich nu wel aan de oproep om zoveel mogelijk binnen te blijven. Hierdoor nam de kans op besmettingen flink af. De effecten van de maatregelen laten echter nog goeddeels op zich wachten, erkent een betrokkene. ,,Daarom kunnen we niet op 6 april weer terug naar de gewone situatie en hebben we langer de tijd nodig.”