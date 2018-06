Hulp bij aanpak overgewicht in zorgpakket

Ondersteuning

Zijn collega Blokhuis legt uit: ,,Tegen iemand met overgewicht en een ongezonde leefstijl kan de huisarts zeggen: 'We regelen vanuit het basispakket iemand die u gaat helpen.' Als mensen dan zo'n coach inzetten, kan die helpen met gezond eten, bewegen en is er zelfs psychische ondersteuning mogelijk."



Bruins haalt tegelijk zware soorten paracetamol (1000 mg), die alleen verkrijgbaar zijn via de apotheek, uit het basispakket. De gedachte is dat lichtere varianten nu al gewoon in de apotheek verkrijgbaar zijn. Ook bepaalde vitamines worden in de toekomst niet meer vergoed.



Met de maatregelen wordt per saldo zo'n 20 miljoen euro bespaard, aldus de minister. Een druppel op de gloeiende plaat van de gezondheidszorg, erkent hij, ,,maar er komen nog heel veel meer druppeltjes."