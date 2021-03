Hutjemutje vierden dansende Baudet en zijn Forum voor Democratie feest

onder professoren Deze hoogleraar vreest voor de politiek: ‘Na de coronacri­sis voorzie ik periode van veel instabili­teit’

16 maart In deze rubriek portretteren we een wetenschapper uit het Groene Hart. Vandaag: Joop van den Berg uit Alphen is emeritus hoogleraar parlementaire geschiedenis. Hij ziet dat grote hervormers in de Nederlandse politiek uiteindelijk hun toon matigden en adviseert radicale denkers in de huidige tijd geduld te hebben met hun ambities. Grote hervormingen kosten veel tijd.