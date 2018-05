Huurder kan geen kant meer op

Verhuursite Pararius meldde deze week dat er een levensgroot tekort is aan huurwoningen tussen de 700 en 1.000 euro per maand. Daardoor stijgen de huurprijzen in de vrije sector razendsnel. Twee jaar geleden betaalde een nieuwe huurder nog gemiddeld 13,28 euro per vierkante meter, nu tikt de huur al gemiddeld 15,56 euro aan. Woningmarktdeskundigen noemen het 'een drama voor mensen met middeninkomens'.



Sociale huurwoningen – met een maximumprijs van 710 euro – zijn alleen weggelegd voor huishoudens met een jaarinkomen tot 41.000 euro. ,,Het probleem is dat 710 euro in Oost-Groningen een enorm hoge huur is, terwijl het in Amsterdam juist zeer laag is'', zegt oud-hoogleraar Priemus. ,,Door die grens in Amsterdam te verhogen en op andere plekken juist te verlagen, kun je voor meer betaalbare woningen zorgen.''



Priemus pleit ervoor – net als oppositieleden in de Tweede Kamer – om woningcorporaties minder te belasten. ,,De verhuurderheffing is het grootste probleem. Die belasting op hun woningen bedraagt nu 1,4 miljard euro per jaar. Die heffing ontmoedigt corporaties om huizen te bouwen of te renoveren.'' Want hoe meer hun bezit waard is, des te meer heffing ze betalen.