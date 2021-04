Ieder leest zijn eigen waarheid in vrijgegeven notulen

RI­VM-vaccinatie­baas: ‘Miljoenen doses AstraZene­ca die na half mei komen, zijn niet meer nodig’

24 april De miljoenen doses van het AstraZeneca-vaccin die Nederland na half mei geleverd krijgt, worden grotendeels niet meer gebruikt. Dat stelt Jaap van Delden, de vaccinatiebaas van het RIVM, in een interview met deze site. Mensen die de AstraZeneca-prik nu niet nemen, komen later dit jaar mogelijk in aanmerking voor een ander vaccin.