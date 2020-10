‘IJzeren Tanya’ wil met partij van Richard de Mos de Kamer in: Tijd voor immigratiequotum

update Kabinet wil werklozen inzetten in zorg en onderwijs

27 oktober Het kabinet zoekt naar mogelijkheden om werklozen in te zetten in de zorg en het onderwijs. Omdat er daar een groot tekort is aan personeel, ook door het hoge ziekteverzuim, zouden uitkeringsgerechtigden kunnen helpen om ‘de coronawinter’ door te komen.