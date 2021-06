Informateur Hamer biedt eindverslag aan Tweede Kamer aan

Interview Esther Ouwehand over haar burn-out: ‘Het kan je overkomen en je kunt er weer van herstellen’

21 juni Politici worden bij bosjes bevangen door een burn-out. Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand kan er over meepraten. In Katwijk leerde ze ‘niet te miepen’. Tot het niet meer ging. Een gesprek met Hans van Soest over ontspannen door rockmuziek, opgroeien met bescheidenheid en de drang anderen scherp te houden.