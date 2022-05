Inspectie: Arbeidsmigratie is heilloze weg, laat bevolking niet verder groeien

De baten van arbeidsmigratie komen vooral terecht bij werkgevers en uitzendbureaus, terwijl de kosten bij de samenleving liggen. Dat stelt inspecteur-generaal Rits de Boer in het jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie . In de strijd om malafide werkgevers aan te pakken en arbeidsuitbuiting te voorkomen, is het soms ‘dweilen met de kraan open’. Vooral arbeidsmigranten zijn kwetsbaar en durven misstanden niet aan te kaarten, bang om werk en woning te verliezen.

Harde conclusie

Juist het ‘ruime aanbod van goedkoop buitenlands personeel’ zorgt ervoor dat bedrijven weinig prikkels voelen om te innoveren of arbeidsvoorwaarden te verbeteren, stelt De Boer. Nederland moet zich daarom ‘bezinnen’ op de vraag welke arbeidsmarkt we eigenlijk willen, welke bedrijvigheid daarbij hoort en welke niet.

Tekort aan arbeidskrachten

Het signaal van de inspecteur-generaal is opvallend. Het kabinet heeft in het regeerakkoord juist afgesproken de mogelijkheden voor arbeidsmigratie te verruimen, door met landen buiten de Europese Unie strikte afspraken te maken. In ruil daarvoor zouden zij uitgeprocedeerde asielzoekers moeten terugnemen. Ook de Europese Commissie wil het mensen van buiten de Unie makkelijker maken om hier te kunnen werken. Belangrijke reden hiervoor is dat er in heel Europa een groot tekort is aan arbeidskrachten.