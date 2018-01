Inspectie legt Reinaert Kliniek dwangsom op na misstanden

De inspectie heeft de maatregel vanmorgen bekendgemaakt . De dwangsom bedraagt 1000 euro per week met een maximum van 10.000 euro.

De Reinaert Kliniek ligt al langere tijd onder een vergrootglas. In mei 2017 legde de inspectie een bevel op dat gevolgen had voor de operaties die er werden uitgevoerd. Zo moest direct gestopt worden met kinderen onder de drie jaar te opereren en mochten oudere kinderen alleen geopereerd worden onder bepaalde voorwaarden. Borstimplantaties mochten alleen nog worden uitgevoerd in een operatiekamer die aan de voorwaarden voldeed. Ook kwamen er misstanden aan het licht bij het schoonmaken van de operatie-instrumenten.