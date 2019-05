Inspectie waarschuwt: te weinig mensen bij brandweer en politie

Daarbij kwamen volgens de dienst dus ook ‘rode draden’ naar voren, zoals de personele krapte. Dat is opvallend, omdat minister Ferd Grapperhaus (Justitie) bij herhaling in de Tweede Kamer heeft ontkend dat er grote personele problemen zijn bij de politie en in de forensische zorg. Hij investeerde overigens wel in extra mensen, maar te weinig, werd vanuit het veld geklaagd.



Het rapport van vandaag plaatst op z’n minst vraagtekens bij de koers van het kabinet. Volgens de inspectiedienst is er in ‘alle veiligheidsregio’s sprake’ van een ‘afnemende beschikbaarheid’ van brandweervrijwilligers. ,,De genomen maatregelen losten dit probleem niet volledig op. Dit kan leiden tot risico’s voor een snelle en effectieve brandweerzorg.”