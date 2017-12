Installatiesector blij met oproep voor ban gasgestookte cv-ketel

,,Dit is een belangrijke stap waarmee we de energietransitie kunnen versnellen,” reageert branchevereniging UNETO-VNI positief. Dat bevestigen eerdere cijfers van adviesbureau Berenschot: de aardgasvraag in bestaande woningen en gebouwen zou met zo’n hybride warmtepomp voordelig en versneld kunnen worden gereduceerd van 15 miljard kuub nu naar mogelijk 1 miljard kuub in 2035.



CDA en D66 willen dat minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een plan maakt om de gasketel 'uit te faseren'. Volgens D66-Kamerlid Rob Jetten worden er elk jaar 400.000 cv-ketels vervangen. Dat zouden voortaan moderne, zuinige ketels zijn, zoals hybride cv-ketels, die vooral op elektriciteit draaien.



,,Dan heb je een comfortabel warm huis, een fors lagere energierekening, minder CO2-uitstoot en we hoeven minder gas op te pompen in Groningen'', aldus Jetten. Zijn CDA-collega Agnes Mulder vindt het 'belangrijk hier nu echt werk van te maken op een betaalbare manier' en benadrukt dat er snel ingegrepen moet worden. ,,Dat zijn we verplicht aan onze inwoners van Groningen.'' Het kabinet heeft eerder al aangekondigd de vraag naar gas flink te willen verminderen.