Interim-voorzitter over kritiek Nanninga: ik ga niet na elke scheet de koers verleggen

Shitstorm

Van der Linden ‘snapt’ dat er kritiek op Baudet klinkt. ,,Nou daarop volgden natuurlijk meningen, mensen die dat goed vonden, mensen die dat niet goed vonden. Maar gisteren hebben we dat doorgesproken met het bestuur en Baudet zei meteen: jongens, ik bied de voorzittershamer aan. We vinden het ‘oke’ dat hij in het bestuur blijft en we vinden het fijn dat hij zich zo opstelt, hij is niet op ramkoers, hij voert een constructieve koers, daar mag Nanninga wat van vinden, ze gaat ook niet geroyeerd worden, we zijn een democratische partij. We nemen daar kennis van, maar ik ga niet na elke scheet van een volksvertegenwoordiger die een opiniestuk schrijft zeggen: oh, nou verleggen we de koers weer. Nee, dat zou slecht bestuur zijn. Hoe iedereen overal in zit weet ik niet, maar dat zal wel blijken, want het is nu toch al een all out shitstorm geworden. Het partijbestuur en haar voorzitter moeten ondertussen wel gewoon koers houden.”