Interne kritiek bij CDA, maar leider Hoekstra wil blijven: ‘In gesprek over stikstof binnen coalitie’

De druk op de CDA-top neemt toe nu de partij bijna gehalveerd is bij de verkiezingen woensdag. Vandaag is er druk overleg tussen vertegenwoordigers uit provincies en, de partijtop en het dagelijks bestuur.

De jongerentak van het CDA twijfelt openlijk aan de geschiktheid van Wopke Hoekstra, in provincies klinkt ook streng dat ‘alle opties op tafel’ liggen. Maar een vertrek van Wopke Hoekstra is niet de oplossing, redeneren de Kamerfractie en Hoekstra zelf.

Hij wil aanblijven, herhaalde hij vrijdagochtend voor aanvang van de ministerraad. ,,Mijn waarneming is dat er brede steun in de partij is voor mij. Maar dit gaat niet om mij. De kiezer heeft een heel duidelijke oorvijg gegeven aan de hele politiek. Dan kun je niet door alsof er niks aan de hand is, niet inhoudelijk en niet op stijl.”

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple :

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Als CDA, maar ook CU en VVD, genegen zijn om die kant op te bewegen, volgt waarschijnlijk een harde confrontatie met D66, dat juist aan de deadline wil vasthouden. Toch moet er ruimte komen, stellen CDA-gedeputeerden in provincies. ,,Doel op doel op doel stapelen zonder oplossingen is niet wat we zoeken in dit land”, zegt CDA-gedeputeerde Peter Drenth. ,,Meer ruimte rond de stikstofdoelen moet er komen, er is maar één spankracht van een samenleving. Mensen moeten stip op de horizon zien.”