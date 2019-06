Ivanka Trump: Mijn relatie met Máxima is geweldig

Ivanka Trump is ‘excited’ dat ze morgen op het podium van het Haagse World Forum staat. Ze houdt de afsluitende speech tijdens de tweede en laatste dag van het ondernemerscongres dat de Amerikanen samen met gastland Nederland organiseren. Het wordt haar eerste bezoek aan Den Haag en ze kijkt er ‘enorm naar uit’. Amsterdam kent ze beter, zegt ze, ze is er meermaals geweest. ,,Door de architectuur en het omvangrijke grachtenstelsel is het één van de meest prachtige steden ter wereld.’’



Wat weet u eigenlijk van de Nederlandse economie?

,,Dat jullie, ondanks een relatief klein aantal inwoners, één van de sterkste economieën ter wereld zijn en een geweldige partner en bondgenoot van de Verenigde Staten.’’



Over haar speech wil ze best een tipje van de sluier oplichten: ze zal vertellen hoe de Amerikaanse regering werknemers wil voorbereiden op ‘de arbeidsmarkt van de toekomst’ en dat werkende gezinnen toegang tot betaald ouderschapsverlof en betaalbare kinderopvang moeten krijgen. Daardoor moet het aantal werkenden in de VS groeien. Een opvallend progressief verhaal.