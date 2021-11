JA21: ‘Drie veroordelingen? Dan 40 jaar de cel in’

Dood Humeyra komt hard aan: politie en justitie trekken boetekleed aan

De Rotterdamse politie en justitie erkennen dat zij ‘zeer ernstig zijn tekortgeschoten’ in de bescherming van het 16-jarige meisje Humeyra, dat eind vorig jaar op school werd doodgeschoten door haar 31-jarige stalker Bekir E. ,,We zijn tekortgeschoten en niet zo’n beetje ook’’, zei waarnemend korpschef Hans Vissers in de gemeenteraad.

1 november