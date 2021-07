JA21 wil toch niet in zee met partij van Orbán in Europees Parlement

De partij ontkent niet dat er toenadering is gezocht. De verklaring is gedeeld met de partij en werd ook intern besproken. JA21 heeft echter niet ingestemd, stelt de woordvoerder. ,,De verklaring is niet getekend en gaat ook niet getekend worden.”



De flirt is een opvallende: Orbán ligt al langer, maar zeker de afgelopen tijd, behoorlijk onder vuur in Europa. De Hongaarse premier kreeg van tal van regeringsleiders, waaronder Angela Merkel en Mark Rutte, de wind van voren over de nieuwe Hongaarse LHBTI-wet die hij door zijn parlement loodste.



In de nieuwe Hongaarse wet staat dat materiaal dat ‘afwijking van de genderidentiteit, geslachtsveranderingen en homoseksualiteit promoot’ niet mag worden getoond aan mensen onder de achttien. Dat geldt dus voor het onderwijs, in films en bij uitzendingen op tv of in boeken.



Rutte zei daarop dat Hongarije met die wet niet langer past in de Europese Unie, maar JA21 haalt de banden juist aan.