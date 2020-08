Jan Nagel nieuwe voorzitter 50Plus: ‘Partij aan rand afgrond’

VIDEO Burgemees­ters mogen experimen­te­ren met eigen coronabe­strij­ding

29 juli Burgemeesters die zien dat het op sommige plekken te druk wordt, mogen gaan experimenten met een lokale mondkapjesplicht of met andere maatregelen die het gedrag van mensen beïnvloeden. Dat is besloten in een overleg tussen het kabinet en de 25 veiligheidsregio's.