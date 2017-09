Jeanine Hennis: Ik keer waarschijnlijk terug in nieuw kabinet

Formatie GroenLinks wil duidelijkheid van for­ma­tie­par­tij­en: eigen risico omlaag?

18:41 GroenLinks wil van informateur Gerrit Zalm weten of de formerende partijen de hoogte van het eigen risico in 2018 gaan aanpakken of niet. Partijleider Jesse Klaver zal dat verzoek morgen neerleggen in de Tweede Kamer.