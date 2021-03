Jesse Klaver had op die halve kilometer alles bij de hand

Reacties op interview Klaver: ‘Hij presen­teert de introduc­tie van beleggers­be­las­ting als links beleid’

22 februari Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 22 februari in de krant verschenen over onder meer het interview van Jesse Klaver en de blunder van Wopke Hoekstra.