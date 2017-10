Jetta Klijnsma nieuwe commissaris van de koning in Drenthe

Stef Blok keert niet terug in het kabinet

12:10 VVD-minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie keert niet terug in een nieuw kabinet. Dat bevestigt zijn ministerie na berichtgeving in Het Financieele Dagblad. Blok leek lang open te staan voor een nieuwe post in het beoogde kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.