Jetten naar oppositie: Tijd van ‘smoesjespolitiek’ is voorbij

Deze mensen waren bij de grootste demonstra­tie ooit in Nederland

11:56 Vandaag is de Eerlijke Klimaatmars van Millieudefensie. In België gingen eerder al tienduizenden mensen de straten op. Zou het vandaag net zo verlopen als in 1983? Toen een half miljoen mensen afreisden naar Den Haag om te protesteren tegen de komst van 48 kruisraketten? Vier deelnemers van toen halen herinneringen op aan de grootste demonstratie ooit in Nederland gehouden.