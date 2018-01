Job Cohen onderzoekt ‘Moorlag-constructie’

De landelijke koepel van sociale werkplaatsen Cedris – waarvan PvdA-prominent Job Cohen voorzitter is – gaat onderzoeken of meer gemeenten arbeidsbeperkten inhuren via een schijnconstructie. Vakbond FNV én bekritiseerd PvdA-Kamerlid William Moorlag stellen dat het veel vaker gebeurt.

De rechter veegde kort voor Kerst de vloer aan met de constructie van sociale werkplaats Alescon in Assen, waarbij honderden arbeidsbeperkten via een eigen uitzendbureau werden ingehuurd. Moorlag was tot november directeur van Alescon. Binnen de PvdA wordt grote druk op hem uitgeoefend om op te stappen als Kamerlid, omdat de partij fel tegen schijnconstructies is.

,,De situatie zoals die is ontstaan bij Alescon vinden wij niet wenselijk”, zegt Jan-Jaap de Haan, directeur van Cedris, tegen deze krant. ,,Omdat wij hechten aan correcte uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, waar deze uitspraak over gaat, willen wij verkennen of dit vaker voorkomt en zo ja, op welke manier en op welke schaal.”

Alle 90 sociale werkplaatsen in Nederland zijn aangesloten bij Cedris. Voormalig PvdA-leider Job Cohen is voorzitter van de vereniging, maar hij wil zelf geen commentaar geven.

Niet uniek

Vorige week bleek dat Moorlag bij het PvdA-bestuur had verklaard dat de omstreden constructie niet uniek is. Volgens hem ‘dwingt de Participatiewet tot payroll-contracten’. De ondernemingsraad van Alescon en vakbond FNV wisten jarenlang van de constructie, zonder bezwaar te maken. ,,Als dit de nieuwe morele standaard is, dan komt de positie van honderden PvdA-bestuurders in het geding”, zei Moorlag. ,,Dan kun je de hele middenberm van de A12 van de Duitse grens tot aan Den Haag volhangen met bestuurders die net zo opereren.”

Cedris bevestigt dat het gebruik van uitzendcontracten bij de Participatiewet vaker voorkomt, maar stelt dat het binnen de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) waarschijnlijk een uitzondering was. Die wet werd in 2015 afgeschaft.

Quote We hebben het sterke vermoeden dat dit elders ook speelt FNV-bestuurder Gea Lotterman

Vakbond FNV – die de schijnconstructie bij Alescon aankaartte – verwacht wél dat het vaker voorkomt. ,,We hebben het sterke vermoeden dat dit elders ook speelt”, aldus FNV-bestuurder Gea Lotterman.