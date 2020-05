Jongeren: 'Rutte, laat ons als eerste weer toe in horeca en sportscholen’

Fiod-baas weg om toeslagen­af­fai­re bij Financiën

22 mei Algemeen directeur Hans van der Vlist van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod) is per direct opgestapt vanwege de zogeheten toeslagenaffaire. In een mail aan het personeel stelt hij dat hem is gevraagd te vertrekken als hoofd van de Fiod.