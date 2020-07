Jongerenclubs vragen Rutte om meer coronasteun

Wacht ons een zomer vol acties? ‘De boerenrevo­lu­tie lijkt begonnen’

7 juli Wacht ons een zomer vol boerenprotesten? Volgens de boeren zelf is de geest uit de fles en is het de bedoeling dat ze elke dag met hun trekkers de weg opgaan. ,,Grote acties, kleine acties, alles is mogelijk zolang de voermaatregel voor melkveehouders niet van tafel gaat. De emotie zit zó diep, dit kun je niet tegenhouden.’’